اليوم.. "ثقافة اﻷقصر" تطفئ أنوار المواقع الثقافية في "ساعة اﻷرض"

يشارك فرع ثقافة الأقصر، مساء غدٍ السبت، في ساعة الأرض وذلك بإطفاء كافة الأنوار في المواقع الثقافية التابعة للفرع من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الساعة التاسعة والنصف.

وتنظم فعالية "ساعة الأرض" في آخر سبت من شهر مارس من كل عام، حيث تنطفئ الأنوار في العديد من دول العالم، ما بين الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

ويهدف هذا الحدث إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، والحث على تقليل استهلاك انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرقه من عوادم السيارات والتي هي بدورها تعتبر السبب الرئيسي في الانحباس الحراري.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار موعد هذا الحدث ليتوافق مع موعد الاعتدال الربيعي ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي، وكانت مدينة سيدني الأسترالية أول المدن المنفذة لهذا الحدث.