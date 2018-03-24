تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| قصة صاحب مكتبة الزمالك.. "الحي كله حزين"

منذ 37 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
بالفيديو| قصة صاحب مكتبة الزمالك.. "الحي كله حزين"

غادة ابنة صاحب المكتبة

تناول الإعلامي محمود سعد تقريرًا عن صاحب مكتبة تسبب في حزن تام لسكان حي الزمالك بعد وفاته.

وقال سعد، خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار" إن صاحب المكتبة يدعى رمزي، وقدم العلم بأجمل صورة من الدفء والطيبة والحنان والمحبة.

وأشار إلى أنه توفي منذ أسابيع وتسببت وفاته في حزن كبير جدًا لسكان حي الزمالك بأكمله.

على جانب آخر قالت ابنته غادة خلال حوارها بالبرنامج، إن والدها بدأ في المكتبة منذ سنه 1959 وكانت هوايته القراءة وكان محبًا وشغوفًا بها.

وأضافت أن والدها كان دارسًا للتجارة ثم توظف في جريدة الأخبار ومع عمله بدأ في افتتاح المكتبة كهواية.

وأشارت الابنة، إلى أنه استقال من عمله بعد ذلك حتى يتفرغ للعمل في المكتبة وبدأ يتعامل مع قاعدة كبيرة من المواطنين سواء كبار أو شباب أو صغار في السن وارتبط بهم وارتبطوا بوجوده بالمكتبة.

وتابعت أن سكان حي الزمالك اعتبروه كأنه من عائلتهم وهو أعتبر أن سكان الحي من عائلته.

وأضافت غادة، أن والدها كان هادئ الطباع سواء في المنزل أو في العمل وكان يتعامل بكل ود مع المواطنين، وتابعت "ارتبطت بالعمل مع والدي في المكتبة ورأيت حجم المحبة التي يحملها الناس لوالدي".

واستكملت أن والدها كانت له مواقف عظيمة مع سكان حي الزمالك، متابعةً "في يوم كان فيه بنت هتسافر الخارج وكان مطلوب منها تصوير الفيزا سريعًا، وعلشان بابا بيكون أول مكتبة تفتح الصبح بدري فتوجهت له على الفور وبالفعل صور الفيزا لها، كذلك كان فيه واحد من الشباب كان عنده امتحان ومش معاه آلة حاسبة وراح لمكتبة بابا قبل الامتحان ومكنش معاه فلوس زيادة عشان يشتري الآلة فرفض والدي أنه ياخذ أي فلوس منه لغاية أما يرجع من الامتحان وقاله أما ترجع نتحاسب".

وأشارت إلى أن والدها كان يبدأ عمله بالمكتبة من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً يوميًا دون تعب أو ملل، لافتةً إلى أن لديه 3 أبناء هي وشقيقين آخرين.

وأضافت أن سكان الحي لا يصدقوا حتى الآن أنه توفي، لدرجة أن بعضهم يأتي ويسأل عليه وعندما يعلموا أنه توفي ينهارون بالبكاء ويقولوا "رحل آخر الرجال المحترمين" ويكتبون بعض العبارات التي تمثل ذكريات لهم معه.

وأوضحت غادة، أن والدها لم يترك وصية قبل وفاته ولكنه كان يردد خلال مرضه قديمًا "أوصيكم التمسك بكل حاجة أعملها".

 

أخبار متعلقة

القبض على صاحب مكتبة في الفجالة بتهمة "تخزين كتب خارجية" دون تصريح

القبض على صاحب مكتبة في الفجالة بتهمة "تخزين كتب خارجية" دون تصريح
ضبط صاحب مكتبة لبيعه 786 صاروخا وألعاب نارية للمواطنين بالغربية

ضبط صاحب مكتبة لبيعه 786 صاروخا وألعاب نارية للمواطنين بالغربية
ضبط صاحب مكتبة لتزويره مستندات رسمية بالبحيرة

ضبط صاحب مكتبة لتزويره مستندات رسمية بالبحيرة
ضبط صاحب مكتبة بتهمة الاتجار في المواد الكحولية في البحيرة

ضبط صاحب مكتبة بتهمة الاتجار في المواد الكحولية في البحيرة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: "صلاح هيجي الأهلي ولا إيه"

مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ: "صلاح هيجي الأهلي ولا إيه"

رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي

رئيس "الحامول": الدفاع المدني رفع أنقاض المبنى المنهار بالمجاز الشرقي

بالفيديو| قصة صاحب مكتبة الزمالك.. "الحي كله حزين"

بالفيديو| قصة صاحب مكتبة الزمالك.. "الحي كله حزين"

اليوم.. "ثقافة اﻷقصر" تطفئ أنوار المواقع الثقافية في "ساعة اﻷرض"

اليوم.. "ثقافة اﻷقصر" تطفئ أنوار المواقع الثقافية في "ساعة اﻷرض"

برلماني: إذا كان للوطن جيش يحميه للرئيس السيسي شعب يقدر إنجازاته

برلماني: إذا كان للوطن جيش يحميه للرئيس السيسي شعب يقدر إنجازاته

اختيارات الوطن

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

الأكثر قراءة

عاجل