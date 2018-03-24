صيدلي يوضح تفاصيل عقار "كيترودا" لعلاج سرطان الرئة: سعره 2000 جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة، عقار "كيترودا" المستخدم في سرطان الرئة صغير الخلية، وخاصةً أنه يعتبر من الأنواع الأكثر انتشار وشيوعًا في العالم، حيث حصل على موافقات المفوضية الأوروبية لأدوية وهيئة الأدوية والأغذية الأمريكية نظرًا لإحداثه طفرة في مجال العلاجات المناعية للسرطان.

بدوره، قال الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير في الأدوية وعضو نقابة الصيادلة، إن عقار "كيترودا" يعد أول علاج من النظام الجيني لعلاج سرطان الرئة، أي أنه يعمل من خلال العلامة البيولوجية للورم دون النظر للموقع الأصلي للورم.

وأوضح أبو طالب لـ"الوطن"، أن العقار الحاصل على موافقة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأوربية، يعتمد على أساس بيولوجي على إصلاح الحمض النووي داخل الخلايا بجسم الإنسان، لافتًا إلى أن العلاج عبارة عن "حقن" تستخدم حسب جرعات معينة وفقًا لنمو الورم السرطاني.

وأضاف أن العقار يعمل من خلال استهداف المسار الموجود في الخلايا المناعية والخلايا السرطانية لمساعدة الجهاز المناعي على محاربة الخلايا السرطانية عن طريق منع هذا المسار، حيث يعمل على تعديل المسار الخلوي لبعض البروتونات الموجودة في الجسم.

وأشار أبو طالب، إلى أن تكلفة العقار لم تحدد حتى الآن ولكنه لم تقل عن 2000 جنيه نظرًا لتركيباته الجيدة، متوقعًا أن تكون نسبة الشفاء عالية عكس العلاج المستخدم الآن في الأسواق المصرية.

وعن الأعراض الجانبية للعقار، أوضح عضو نقابة الصيادلة، أنها تتمثل في الإجهاد والحكة والإسهال وفقدان الشهية والطفح الجلدي والسعال وصعوبة في التنفس والغيثان.