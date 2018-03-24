بالصور| غالية بن علي تشارك 4 فرقة موسيقية الغناء داخل حديقة الحرية

انتهت منذ قليل حفل "Etisalat Battle Of The Bands" داخل حديقة الحرية بمنطقة قصر النيل.

وقدمت التونسية غالية بن على حفل غنائي ضخم حضره الآلاف من الجمهور بمشاركة أربع فرق موسيقية وهما " ساري عمر باند وعنبر 3 وكاريزما و ORITENTAL RIP OF، وذلك ضمن مسابقات Etisalat Battle Of The Bands" التى تقدم كل يوم جمعة بمشاركة أربع فرق موسيقية بجانب أحد الفرق المشهورة للإختيار فى نهاية الحفل لفرقة واحده غنائية عن طريق تصويت الجمهور ليتم عمل لها حفلة بمشاركة أحد نجوم الصف الأول .

وخلال الحفلة يتم اختيار شخص واحد من الجمهور عن طريق عملية السحب العشوائي بأرقام التذكرة الخاصة به للفوز برحلة إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم.