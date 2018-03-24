حجازي: نعلم حجم المؤامرات التي تعرضت لها مصر

قال الدكتور محمد حجازي عضو لجنة المحافظة بالحملة الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نعلم حجم المؤمرات التي تعرضت لها مصر في فترة الربيع العربي ونعلم مدى المعاناة التي يعانيها الطبقة الكادحة ولكي يستكمل النجاح لابد أن نضحي.

جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمته الحملة الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب واللواء محمد الزيني وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب ومنسق ائتلاف دعم مصر والنائبة إيفلين متي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وقال الفنان حسن الرداد: كنت أرافق والدي في لقاءاته بأصدقاءه وحواراته السياسية كما تربيت على أداء واجبي فلم أترك ذات مرة حقي الانتخابي ولو لم أدلي بصوتي كنت أشعر بالعار، مناشدا الجميع بالتسابق على لجان الاقتراع والإدلاء بصوته.

واستطرد "الرداد": حضارتنا ووعينا سيظهر من خلال إدلائنا بأصواتنا، فالسيسي تمكن من إنقاذ البلد من سقوط مدوي ولابد أن نكمل المسيرة معه، مطالبا الجميع بالتصويت للسيسي لكونه الأجدر بحكم البلاد.

وطالب محمد الماشطة منسق الحملة الرسمية لدعم السيسي في دمياط الشعب برد الجميل للرئيس، متابعا أنه يجب توصيل رسالة للعالم بأن الشعب المصري علي قلب رجل واحد ولابد من الحفاظ على كرامته، حيث إن مصرنا الحبيبة تحتاج كل صوت.