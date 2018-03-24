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الوطن

ثروت سويلم: 10 آلاف متفرج في مباراة الأهلي والداخلية الشهر المقبل

منذ 46 دقيقة
كتب: شريف سليمان
ثروت سويلم: 10 آلاف متفرج في مباراة الأهلي والداخلية الشهر المقبل

اللواء ثروت سويلم

قال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم وعضو مجلس النواب، إنه تم اتخاذ خطوات جادة لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، مشددًا على أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، كان أكثر شخص لديه رغبة قوية لعودة الجماهير.

وأضاف "سويلم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستاد العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أنه تم الاتفاق على أن يحضر 10 آلاف متفرج مباراة الأهلي والداخلية في شهر أبريل المقبل، مشددًا على أنه لا نية لإلغاء قرار عودة الجماهير.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، إلى أن وزارة الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه في ضبط وتنظيم المتفرجين أثناء المباريات، قائلًا: "نتمنى أن نصدر صورة جميل للعالم".

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