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الوطن

"دعاة الوطن" عن الحرب على الإرهاب: "محدش يقدر يكسرنا"

منذ 27 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"دعاة الوطن" عن الحرب على الإرهاب: "محدش يقدر يكسرنا"

القوات المسلحة المصرية

قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب دعاة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لرغبة ونداء المصريين في عام 2014 وترشح للانتخابات الرئاسية؛ بسبب إدراكه بخطورة الموقف الداخلي في مصر.

وأضاف "الغباشي"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال" مساء الجمعة، أن السيسي أرسل رسالة للداخل والخارج اليوم، خلال زيارته لسيناء، للمرة الخامسة أن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم.

ولفت إلى أننا أمام حرب تصنعها بعض الدول لمنع استقرار الدولة المصرية، وأن الرئيس السيسي والقوات المسلحة يدافعون عن الأرض والعرض، متابعًا: "محدش يقدر يلبسنا طرح أو يكسر عين مصر أو يلوي ذراعها".

وأشار إلى أنه ما زال هناك عدد كبير من الإخوان في مفاصل الدولة، ويحاولون زعزعة أمن مصر.

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