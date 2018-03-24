تسجيل الدخول

الوطن

"أزهري": تعدد الزوجات ليس من أصول الدين.. لكن جائز بشروط

اليوم AM 06:12
كتب: شريف سليمان
"أزهري": تعدد الزوجات ليس من أصول الدين.. لكن جائز بشروط

الإعلامي حاتم نعمان

قال الشيخ سعيد نعمان، من علماء الأزهر، إن الإسلام أعطى للرجل الحق في الجمع بين 4 زوجات في وقت واحد، لافتًا إلى أن تعددية الزواج مقيدة بعدة شروط.

وقال نعمان، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال" مساء الجمعة، أنه إذا كانت الزوجة الأولى مريضة، أو عاقر، أو إذا كان لديه طاقة زائدة؛ بشرط أن يعدل بينهم.

وأكد أن الأصل في الزواج التوحد وليس التعدد، ولكنه رفض مشروع قانون حبس الزوج حال تزوجه دون إخطار زوجته الأولى، موضحًا أنه يجب تقييد الأمر ولكن بدون حبس الزوج.

أخبار متعلقة

نادية عمارة: الرسول نهى عن مطالبة الزوجة الأولى بطلاق الثانية

نادية عمارة: الرسول نهى عن مطالبة الزوجة الأولى بطلاق الثانية
وفاة الزوجة الأولى للقرضاوي

وفاة الزوجة الأولى للقرضاوي
الحلقة الأولى من

الحلقة الأولى من "الزوجة الثانية": "عتمان" يصبح عمدة كفر أبو شوكة

"الوطن" تنشر الصورة الأولى لعلا غانم في شخصية "حفيظة" بمسلسل "الزوجة التانية"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

عبدالمحسن سلامة: قانون نقابة الصحفيين الحالي في حالة إلى التعديل

عبدالمحسن سلامة: قانون نقابة الصحفيين الحالي في حالة إلى التعديل

نقيب الصحفيين: "السيسي استلم مصر أرض محروقة.. مكنش فيها مليم"

نقيب الصحفيين: "السيسي استلم مصر أرض محروقة.. مكنش فيها مليم"

نقيب الصحفيين: مشاركة المصريين في الانتخابات رسالة للعالم

نقيب الصحفيين: مشاركة المصريين في الانتخابات رسالة للعالم

نقيب الصحفيين: دولة الاحتلال تعيش أفضل أيامها بسبب تركيا وقطر

نقيب الصحفيين: دولة الاحتلال تعيش أفضل أيامها بسبب تركيا وقطر

اختيارات الوطن

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

على طريقة "كده رضا".. مصري يقبل برتغالية بالمدرجات: "بنسخن قبل روسيا"

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

«الأرصاد»: طقس ربيعى أيام الانتخابات يسمح للمواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

قبل الصمت الانتخابي.. "السيسي" VS "موسى" عبر حملاتهما على "فيس بوك"

الأكثر قراءة

عاجل