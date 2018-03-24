"أزهري": تعدد الزوجات ليس من أصول الدين.. لكن جائز بشروط

قال الشيخ سعيد نعمان، من علماء الأزهر، إن الإسلام أعطى للرجل الحق في الجمع بين 4 زوجات في وقت واحد، لافتًا إلى أن تعددية الزواج مقيدة بعدة شروط.

وقال نعمان، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال" مساء الجمعة، أنه إذا كانت الزوجة الأولى مريضة، أو عاقر، أو إذا كان لديه طاقة زائدة؛ بشرط أن يعدل بينهم.

وأكد أن الأصل في الزواج التوحد وليس التعدد، ولكنه رفض مشروع قانون حبس الزوج حال تزوجه دون إخطار زوجته الأولى، موضحًا أنه يجب تقييد الأمر ولكن بدون حبس الزوج.