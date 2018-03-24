"مرور الجيزة": انسياب كبير في الحركة بمعظم المحاور والكباري

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط بإدارة مرور الجيزة، إن هناك انسيابا مروريا كبيرا في معظم المحاور، ولا توجد إخطارات بأي حوادث تعيق الحركة المرورية.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كوبري أكتوبر يشهد انسيابية مرورية في الاتجاهين، وجميع المطالع والمنازل المؤدية للكوبري تعمل بطريقة مرضية تماما، وكوبري الجلاء يعمل بسيولة مرورية تامة.

وتابع أن محور 26 يوليو يشهد سيولة مرورية، وكوبري عباس وكوبري الجامعة يشهدان سيولة مرورية عالية، ومحور عرابي يشهد سيولة مرورية تامة، ومحور المريوطية أيضا يشهد سيولة مرورية، وميدان الجامعة وميدان الجيزة وكل المحاور الرئيسية تشهد سيولة مرورية عالية.