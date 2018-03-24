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الوطن

رئيس محكمة المنصورة يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات

منذ 8 دقيقة
كتب: صالح رمضان
رئيس محكمة المنصورة يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات

تفقد اللجنة العامة للإنتخابات بالدقهلية

تفقد المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، والمستشار ضياء عامر مساعد رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واللواء حسام حمودة رئيس حي غرب المنصورة، اليوم، مقار اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية 2018 والمقرر إقامتها بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي.

وتأكد المستشار ربيع قاسم من مدى جاهزية المكان، ووضع التعليمات الأخيرة، قبيل الانتخابات الرئاسية 2018، وتحديد مكان لكل لجنة عامة والتي من خلالها سيتم تسليم مهامات العملية الانتخابية من خلالها للقضاة.

وتنطلق أعمال الانتخابات الإثنين 26 مارس ولمدة 3 أيام، وتبدأ اللجان الفرعية في استلام مهمات الانتخابات غدًا، من الصالة المغطاة بالمنصورة.

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