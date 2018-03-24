تسجيل الدخول

الوطن

وزير الداخلية: الوطن يستحق أن يبذل في سبيله الغالي والنفيس

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد بركات
وزير الداخلية: الوطن يستحق أن يبذل في سبيله الغالي والنفيس

وزير الداخلية يكرم أحد المصابين

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، أن الوطن يستحق أن يبذل في سبيله الغالى والنفيس، ونحن لا نملك أغلى من أرواحنا نقدمها فى سبيل وطننا الذي يستحق أن تبذل الأرواح الغالية فداءً لترابه.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم السبت، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم عدد من المصابين والمتميزين من رجال الشرطة، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وخلال الاحتفال قام وزير الداخلية بتسليم المصابين والمتميزين الأنواط التى منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، كما قام الوزير بتكريم عدد من القوات المشاركة في العملية الشاملة "سيناء 2018".

وأشاد بالروح المعنوية المرتفعة لرجال الشرطة المصابين وإصراراهم على العودة لأداء واجبهم بالرغم من تكرار إصابة بعضهم أكثر من مرة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل إقرار أمن البلاد مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعا، كما وجه الشكر والتقدير لجميع رجال الشرطة بمختلف المواقع وما يبذلونه من جهود لإقرار الأمن والإستقرار، مؤكداً أن تكريم نماذج من رجال الشرطة يعد تكريما للجميع.

وأشار الوزير إلى أن التاريخ سيدون البطولات والتضحيات التى قام بها أبناء جهاز الشرطة في هذه المرحلة والتى تعد امتداداً طبيعيا لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التى تؤكد وطنية جهاز الشرطة، وسيذكر التاريخ دوما رجال الشرطة الأبطال الذين يضحون بأنفسهم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى خلال تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

كما وجه وزير الداخلية الشكر لرجال الشرطة المشاركين في العملية الشاملة "سيناء 2018 "وما يبذلونه من جهود بالتعاون مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة لتحقيق الأمن في هذا الجزء الغالى من أرض الوطن، مشيرا إلى أن عزيمة وإصرار القوات المشاركة فى العملية على أداء واجبهم وما يقدمونه من تضحيات بالرغم من التحديات، يؤكد أنهم رجال نذروا أنفسهم لخدمة وطنهم فكانوا عند حسن ظن الجميع، لم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب بكل أمانة وإخلاص، فاستحقوا من الدولة عظيم التقدير لهم ولجهودهم المشكورة.

وأوضح الوزير أن هذا التكريم يأتى ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار سعى الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور في مختلف مجالات العمل الأمنى.

وأعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن، مؤكدين عزمهم على بذل كل الطاقات لتحقيق رسالتهم والاضطلاع بدورهم الوطنى في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

أخبار متعلقة

وزير الداخلية يشهد الاحتفال بيوم المجند

وزير الداخلية يشهد الاحتفال بيوم المجند
وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين اللجان الانتخابية

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين اللجان الانتخابية
وزير الداخلية: مقار الانتخابات تحت حماية «التدخل السريع»

وزير الداخلية: مقار الانتخابات تحت حماية «التدخل السريع»
السيسي لجنود العملية الشاملة سيناء 2018: أنتم أبطال ورجال

السيسي لجنود العملية الشاملة سيناء 2018: أنتم أبطال ورجال

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

السكة الحديد: نقص في قطع غيار عربات القطارات والجرارات

السكة الحديد: نقص في قطع غيار عربات القطارات والجرارات

عاجل| سماع دوي انفجار بالقرب من شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

عاجل| سماع دوي انفجار بالقرب من شارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

خالد عبدالغفار: سجلنا 98 براءة اختراع في مصر خلال عام 2017

خالد عبدالغفار: سجلنا 98 براءة اختراع في مصر خلال عام 2017

بالفيديو| السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "إطلاق طاقات المصريين"

بالفيديو| السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن "إطلاق طاقات المصريين"

توافق مصري هندي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

توافق مصري هندي لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

اختيارات الوطن

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

تلاميذ ابتدائى يُكرّمون مدير المدرسة والمعلمين: «حقهم علينا»

تلاميذ ابتدائى يُكرّمون مدير المدرسة والمعلمين: «حقهم علينا»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

الأكثر قراءة

عاجل