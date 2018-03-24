وزير الداخلية: الوطن يستحق أن يبذل في سبيله الغالي والنفيس

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، أن الوطن يستحق أن يبذل في سبيله الغالى والنفيس، ونحن لا نملك أغلى من أرواحنا نقدمها فى سبيل وطننا الذي يستحق أن تبذل الأرواح الغالية فداءً لترابه.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته وزارة الداخلية اليوم السبت، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم عدد من المصابين والمتميزين من رجال الشرطة، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وخلال الاحتفال قام وزير الداخلية بتسليم المصابين والمتميزين الأنواط التى منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، كما قام الوزير بتكريم عدد من القوات المشاركة في العملية الشاملة "سيناء 2018".

وأشاد بالروح المعنوية المرتفعة لرجال الشرطة المصابين وإصراراهم على العودة لأداء واجبهم بالرغم من تكرار إصابة بعضهم أكثر من مرة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل إقرار أمن البلاد مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعا، كما وجه الشكر والتقدير لجميع رجال الشرطة بمختلف المواقع وما يبذلونه من جهود لإقرار الأمن والإستقرار، مؤكداً أن تكريم نماذج من رجال الشرطة يعد تكريما للجميع.

وأشار الوزير إلى أن التاريخ سيدون البطولات والتضحيات التى قام بها أبناء جهاز الشرطة في هذه المرحلة والتى تعد امتداداً طبيعيا لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التى تؤكد وطنية جهاز الشرطة، وسيذكر التاريخ دوما رجال الشرطة الأبطال الذين يضحون بأنفسهم لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى خلال تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

كما وجه وزير الداخلية الشكر لرجال الشرطة المشاركين في العملية الشاملة "سيناء 2018 "وما يبذلونه من جهود بالتعاون مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة لتحقيق الأمن في هذا الجزء الغالى من أرض الوطن، مشيرا إلى أن عزيمة وإصرار القوات المشاركة فى العملية على أداء واجبهم وما يقدمونه من تضحيات بالرغم من التحديات، يؤكد أنهم رجال نذروا أنفسهم لخدمة وطنهم فكانوا عند حسن ظن الجميع، لم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب بكل أمانة وإخلاص، فاستحقوا من الدولة عظيم التقدير لهم ولجهودهم المشكورة.

وأوضح الوزير أن هذا التكريم يأتى ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار سعى الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور في مختلف مجالات العمل الأمنى.

وأعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن، مؤكدين عزمهم على بذل كل الطاقات لتحقيق رسالتهم والاضطلاع بدورهم الوطنى في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.