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الوطن

السكة الحديد: تأخيرات القطارات لا تتعدى الـ35 دقيقة يوميا

منذ 12 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكة الحديد: تأخيرات القطارات لا تتعدى الـ35 دقيقة يوميا

المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد

أكد المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري لا تتعدى الـ35 دقيقة يوميا، مشيرا إلى أن معظم رحلات القطارات منتظمة، وتسير بشكل طبيعي.

وقال سالم في تصريح لـ"الوطن"، إن الهيئة تعمل على تطوير جميع مرافقها من حيث تطوير نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزى، وتحديث القضبان وتأهيل الجرارات وإستبدال أسطول القطارات القديمة بآخرى حديثة، مؤكدا أن جميع قطارات الهيئة تقل نحو 350 مليون راكب سنويا.

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