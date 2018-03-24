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الوطن

نقل القضاة المشرفين على الانتخابات للأماكن النائية بطائرات عسكرية

منذ 23 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
نقل القضاة المشرفين على الانتخابات للأماكن النائية بطائرات عسكرية

الفريق اول صدقي صبحي

صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم: يأتي ذلك استمرارا للتدابير والإجراءات المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، ولتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها.

وأضاف البيان: أعرب القضاة عن شكرهم واعتزازهم للقوات المسلحة ودورها الوطني كضمير لأمتها وحارسا أمينا على إرادة الشعب المصري العظيم.

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