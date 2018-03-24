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الوطن

الإدارية العليا تؤيد قرار منع إيطالي من دخول مصر: يؤجج الفتنة الطائفية

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد عيسى
الإدارية العليا تؤيد قرار منع إيطالي من دخول مصر: يؤجج الفتنة الطائفية

الإدارية العليا تؤيد قرار منع إيطالى من دخول مصر لنشره الفتنة الطائفية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، اليوم، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي بإلغاء قرار الداخلية بمنع لوتشانو فيردوتشيا من دخول البلاد.

وذكر الطعن رقم 103338 لسنة 61 قضائية علّيا، أن المذكور حاصل على الجنسية الإيطالية، وتوافرت معلومات لدى وزارة الداخلية بأنه يستغل بعض المواقع الإلكترونية لنشر حالة الفوضى، ويؤجج للفتنة الطائفية بترديده شعارات ليس لها دليل من الصحة بأن الأقباط مضطهدون.

وأضاف الطعن أنه كان يسعى لتأسيس جمعية الغد المسيحية بالإسكندرية، ليتخذها مكانا لنشر أفكاره الطائفية وزعزعة استقرار البلاد.

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