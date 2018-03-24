النيابة العامة تبدأ معاينة موقع الحادث الإرهابي بالإسكندرية

وصل منذ قليل، فريق من النيابة العامة، لشارع المعسكر الروماني شرق الإسكندرية، لمعاينة آثار الحادث الإرهابي الذي استهدف موكب الللواء مصطفى النمر مدير الأمن، والذي أسفر عن استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين من قوة الحراسات الخاصة.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن اسشتهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن التفجير استهدف سيارة الحراسات الخاصة بمدير أمن الإسكندرية، وليست سيارته الشخصية، موضحا أنه بخير ولم يصبه بأي ضرر.