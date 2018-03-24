تسجيل الدخول

الوطن

النيابة العامة تبدأ معاينة موقع الحادث الإرهابي بالإسكندرية

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد الرملي
النيابة العامة تبدأ معاينة موقع الحادث الإرهابي بالإسكندرية

الانفجار

وصل منذ قليل، فريق من النيابة العامة، لشارع المعسكر الروماني شرق الإسكندرية، لمعاينة آثار الحادث الإرهابي الذي استهدف موكب الللواء مصطفى النمر مدير الأمن، والذي أسفر عن استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين من قوة الحراسات الخاصة.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن اسشتهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن التفجير استهدف سيارة الحراسات الخاصة بمدير أمن الإسكندرية، وليست سيارته الشخصية، موضحا أنه بخير ولم يصبه بأي ضرر.

انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

تحطيم زجاج مسجد ومحال تجارية بسبب "حادث الإسكندرية"

تحطيم زجاج مسجد ومحال تجارية بسبب "حادث الإسكندرية"
بعد نجاته.. مدير أمن الإسكندرية يتابع تمشيط موقع الحادث الإرهابي

بعد نجاته.. مدير أمن الإسكندرية يتابع تمشيط موقع الحادث الإرهابي
النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق في "تفجير الإسكندرية"

النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق في "تفجير الإسكندرية"
عاجل| إسماعيل يتابع مع وزيري الداخلية والصحة حادث "تفجير الإسكندرية"

عاجل| إسماعيل يتابع مع وزيري الداخلية والصحة حادث "تفجير الإسكندرية"
تحطم واجهات المحال التجارية على بعد 7 كيلو من تفجير الإسكندرية

تحطم واجهات المحال التجارية على بعد 7 كيلو من تفجير الإسكندرية
إغلاق شارع المعسكر الروماني في الإسكندرية بعد الانفجار

إغلاق شارع المعسكر الروماني في الإسكندرية بعد الانفجار
استنفار أمني بجنوب سيناء تزامنا مع حادث "انفجار الإسكندرية"

استنفار أمني بجنوب سيناء تزامنا مع حادث "انفجار الإسكندرية"
"إسعاف الإسكندرية": متوفى و4 مصابين بحادث انفجار شرق المدينة

"إسعاف الإسكندرية": متوفى و4 مصابين بحادث انفجار شرق المدينة
"الصحة": استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين في "تفجير الإسكندرية"

"الصحة": استشهاد شرطي وإصابة 4 آخرين في "تفجير الإسكندرية"
بالفيديو| لقطات خاصة من انفجار الإسكندرية

بالفيديو| لقطات خاصة من انفجار الإسكندرية
"الداخلية": استشهاد أمين شرطة في انفجار عبوة ناسفة بالإسكندرية

"الداخلية": استشهاد أمين شرطة في انفجار عبوة ناسفة بالإسكندرية
"الصحة": ارتفاع عدد المصابين في "تفجير الإسكندرية" إلى 4 أشخاص

"الصحة": ارتفاع عدد المصابين في "تفجير الإسكندرية" إلى 4 أشخاص
عاجل| استشهاد أمين شرطة وإصابة مجند في انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

عاجل| استشهاد أمين شرطة وإصابة مجند في انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية
مصدر أمني: "تفجير الإسكندرية" استهدف سيارة الحراسات الخاصة بمدير الأمن

مصدر أمني: "تفجير الإسكندرية" استهدف سيارة الحراسات الخاصة بمدير الأمن
"صحة الإسكندرية": مصرع شخص وإصابة 3 في انفجار شرق المدينة

"صحة الإسكندرية": مصرع شخص وإصابة 3 في انفجار شرق المدينة
بث مباشر| اللقطات الأولى من حادث تفجير الإسكندرية

بث مباشر| اللقطات الأولى من حادث تفجير الإسكندرية
عاجل| "إكسترا نيوز": وفاة شخص وإصابة 3 في انفجار بالإسكندرية

عاجل| "إكسترا نيوز": وفاة شخص وإصابة 3 في انفجار بالإسكندرية
شهود عيان: انفجار سيارة "مركونة" في طريق المعسكر الروماني بالإسكندرية

شهود عيان: انفجار سيارة "مركونة" في طريق المعسكر الروماني بالإسكندرية
أول صور لانفجار منطقة رشدي بالإسكندرية

أول صور لانفجار منطقة رشدي بالإسكندرية

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

وصال "الزمن الجميل".. صحفية تكتب للعشاق بخط يدها: الجواب بـ85.90 دولار

وصال "الزمن الجميل".. صحفية تكتب للعشاق بخط يدها: الجواب بـ85.90 دولار

ما كتبته ريم بنا قبل وفاتها: الحياة جميلة والموت كالتاريخ فصل مزيّف

ما كتبته ريم بنا قبل وفاتها: الحياة جميلة والموت كالتاريخ فصل مزيّف

حيلة جديدة باستخدام "القنابل" للهروب من الامتحان

حيلة جديدة باستخدام "القنابل" للهروب من الامتحان

فيديو| فريد الأطرش يتحدث عن دموع ستيفان روستي: أول وآخر تجربة بالإخراج

فيديو| فريد الأطرش يتحدث عن دموع ستيفان روستي: أول وآخر تجربة بالإخراج

أزمات في حياة نادية الجندي "شوهت سمعتها"

أزمات في حياة نادية الجندي "شوهت سمعتها"

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

نجلاء فتحى: 10 سنوات «سايس» فى المنيل: «ما تقوليش يا أسطى»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

قراءة في مجموعة مصر| أوروجواي ليست مرعبة.. روسيا قوتها في «أكينيفيف».. ومنتخبنا مش عارف يباصي لـ«صلاح»

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

بعد هدفه في البرتغال.. «صلاح» يعادل عدد أهداف «متعب» مع الفراعنة

الأكثر قراءة

عاجل