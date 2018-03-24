عاجل| إسماعيل يتابع مع وزيري الداخلية والصحة حادث "تفجير الإسكندرية"

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يتابع مع وزيري الداخلية مجدي عبدالغفار، والصحة أحمد عماد، تطورات حادث تفجير الإسكندرية.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن اسشتهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.