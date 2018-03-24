النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق في "تفجير الإسكندرية"

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم، بيانا عن محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، فور إخطار النيابة العامة بوقوع الحادث الإرهابي.

وذكر البيان أن النائب العام أصدر توجيهاته بانتقال فريق من نيابتي أمن الدولة العليا وسيدي جابر لإجراء المعاينة اللازمة والانتقال للمستشفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن اسشتهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.