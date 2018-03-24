بالصور| علامات استرشادية بطريق رأس سدر الدولي لحماية المواطنين

أكد اللواء ماجد عامر رئيس مدينة رأس سدر، أن إدارة الأزمات والعمليات بالوحدة المحلية لمركز المدينة، وضعت علامات مرورية استرشادية بطول الطريق الدولي في نطاق مدينة بالتعاون مع إدارة المرور وهيئة الطرق والكباري.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جار العمل على قدم وساق لوضع العلامات المرورية وخاصة في المناطق الأكثر خطورة والتي يكثر فيها الحوادث للحد من هذه الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأهاب رئيس المدينة، بجميع قائدي السيارات على الطريق الدولي باتباع الإشارات المرورية وبضرورة الالتزام بالسرعات المقررة.