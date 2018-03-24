والي: نكثف جهودنا لتفعيل مشروطية الصحة والتعليم بالتعاون مع الأزهر

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تكثف جهودها لتفعيل مشروطية الصحة والتعليم، بالتعاون مع الازهر الشريف ووزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت والي، في بيان اليوم، أن تطبيق المشروطية مهم لضمان تحقيق برنامج تكافل وكرامة لأهدافه، في مقدمتها زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وزيادة الانتطام الدارسي بالتوازي مع زيادة الرعاية الصحية الأولية، صفة خاصة للأطفال دون السادسة والأمهات الحوامل وحديثي الولادة، وأيضا الاهتمام بالتغذية السليمة بما يضمن مستوى صحي جيد للأسرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الوزرات المعنية بالتعليم والصحة يعد أمرا ضروريا لتحقيق التطوير المرجو في تكامل منظومة الحماية الاجتماعية، التي تضعها الحكومة الحالية على قائمة أولوياتها لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية وفق خطة التنمية المستدامة 2030.

ونوهت والي بتكليف أكثر من ألفي رائدة ريفية و4 آلاف مكلفة خدمة عامة لتكثيف التوعية حول موضوع المشروطية، وكذلك تدريب أكثر من 3 آلاف موظف حكومي وأخصائيين جمعيات أهلية، إضافة إلى عمل حملات إعلامية وإعلانية عن المشروطية في برنامج "تكافل" بالمناطق المستهدفة لتسويق البرنامج والتوعية بشروطه لجميع الأسر.