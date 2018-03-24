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الوطن

أمن الإسكندرية: ارتفاع مصابي حادث الانفجار إلى 6 حالات

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد الرملى
أمن الإسكندرية: ارتفاع مصابي حادث الانفجار إلى 6 حالات

موقع الانفجار في الإسكندرية

قال بيان صادر من مديرية أمن الإسكندرية، إن إنفجار سيارة مفخخة بمنطقة مصطفى كامل خلف فندق توليب، أسفر عن وفاة رقيب شرطة وعدد 6 مصابين منهم 2 مدنيين و4 أفراد من الشرطة العسكرية.

وتضمنت قائمة المصابين بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية، كل من أمين شرطة أحمد حسني أحمد بإدارة الإعلام والعلاقات، وأمين شرطة محمود صلاح محمد، حرس مدير، ومجند أحمد محمد حجاج طاقم الحراسة، ومجند عبدالله محمد عبدالله طاقم الحراسة، وبالعناية "الحالة حرجة" من المدنيين كل من محمد إبراهيم شحاتة، ورقيب قوات مسلحة بالمعاش محمد خميس بلقيطي، جميعهم شظايا متفرقة بالجسم.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.

انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

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