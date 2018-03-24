المفتي يدين "تفجير الإسكندرية": لن يثنينا عن المشاركة بقوة بالانتخابات

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التفجير الإرهابي الذي وقع ظهر اليوم في الإسكندرية، أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، بشارع معسكر الروماني؛ ما أسفر عن استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين.

وأكد المفتي، في بيان اليوم، أن جماعات الإرهاب اعتادت الغدر والقتل غيلة، في مواجهة شجاعة جنودنا البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم، مشددا على أنه مهما فعلت تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية فإنها إلى زوال، وهذا وعد الله الذي قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 81].

وقال المفتي إن "الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان مستهدفًا أبطال الجيش والشرطة"، داعيا جموع الشعب إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب، مشددًا على أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة لن تثني الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه عن المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وتوجه بخالص العزاء لأسرة شهيد الشرطة، داعيًا المولى أن ينزله منازل الأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وتَنْعَم مِصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.