العثور على جثة شاب بالسويس مختفي منذ أيام

عثر أهالي محافظة السويس، اليوم السبت، على جثة شاب ملقاة بمقابر قرية عامر بالقطاع الريفى بحى الجناين، وعليها آثار طعنات بمناطق مختلفة بالجسد، وعلى الفور قام الأهالى بإبلاغ قسم شرطة الجناين بالعثور على الجثة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة الجناين، يفيد العثور على جثة شاب يدعى علاء غريب 41 عاما، كان بمبلغ باختفائه منذ عدة أيام، وعلى جسده آثار طعنات مختلفة بالجسد.

تم نقل الجثة لمشرحة السويس، وتحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، كما طالبت المباحث بسرعة كشف غموض الحادث.