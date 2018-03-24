"صحة الدقهلية": تطهير ورش اللجان ضد الحشرات استعدادا للانتخابات

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، عن توجيه الإدارة العامة للأمراض المتوطنة ومكافحه الحشرات، بتطهير ورش جميع مقار اللجان الانتخابية في جميع المراكز على مستوى المحافظة، للقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة، لضمان توفير بيئة آمنة للناخبين والعاملين داخل اللجان.

وأضاف مكي، في بيان صحفي، اليوم، أن ذلك ضمن خطة استعدادات "صحة الدقهلية" للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها فى الفترة ما بين 26 إلى 28 الشهر الجاري، وبتعليمات من الدكتور أحمد الشعراوي، محافظة الدقهلية.

ويبلغ عدد لجان الدقهلية 983 لجنة فرعيه، موزعه على 792 مقار انتخابي في 21 مركز ومدينه وحى، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2018 ميلاديًا.