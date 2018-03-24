مكرم يطالب الصحفيين بالمشاركة في الانتخابات للرد على التقارير الإعلامية الخارجية الكاذبة

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه على الصحفيين المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليكون ذلك بمثابة رد على التقارير الإعلامية الخارجية الكاذبة، مضيفًا أنه علينا كصحفيين الخروج لكي "نكيد" الصحفيين الأجانب.

وتابع مكرم في كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، بعنوان الصحافة والانتخابات الرئاسية والمعايير الدولية للانتخابات "كنت قريب من السلطة على مر العصور ولم أشهد هذا الحجم الضخم من الإنجازات، وليس عيبًا أن أقول للسيسي شكرًا لهذا الإنجاز، والإخوان ينكرون هذه الإنجازات"، متسائلاً "من منا لم يهتف يسقط حكم المرشد، وخرج في 30 يونيو ثائرًا عليهم، وهم ليسوا أكثر من تجار عملة، وإرهابيين، وأنا كصحفي استشيط غضبًا من التقارير الإعلامية الكاذبة عن مصر".