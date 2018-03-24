"حقوق الإنسان" الليبية تثمن جهود مصر لتوحيد الجيش الليبي

ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الجهود والمساعي التي تبذلها القيادتين المصرية والليبية، من أجل إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة والتسوية السياسية، وتوحيد المؤسسة العسكرية واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء العنف والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف.

وأبدت اللجنة، في بيان اليوم، ترحيبها بمخرجات اجتماعات وفد الجيش الليبي بمشاركة رؤساء الأركان في سادس جولاته 20 مارس 2018، الذي عقد في القاهرة برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي.

وأشادت اللجنة بالمخرجات التي تمخض عنها البيان الختامي الإيجابية في مسار إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، الذي من شأنه أن يكون دافعا كبيرا لمسار التسوية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية وإحلال السلام في ليبيا، وبما يصب في إنجاح جهود الحوار الليبي والتسوية السياسية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.