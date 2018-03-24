السفارة الأمريكية تدين "تفجير الإسكندرية": نقف جانب مصر ضد الإرهاب

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت منطقة رشدي بالإسكندرية.

وغردت السفارة، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تؤكد مجددا التزامها بالوقوف إلى جانب مصر في المعركة ضد الإرهاب".

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.