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الوطن

وزير الإمارات للذكاء الاصطناعي يزور معرض الرياض الدولي للكتاب

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
وزير الإمارات للذكاء الاصطناعي يزور معرض الرياض الدولي للكتاب

الذكاء الاصطناعي - ارشيفية

زار وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء، اليوم، معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، وتجول الوزيرفي أرجاء المعرض، وزار صالة الصور التاريخية، وجناح الإمارات ضيف الشرف.

وأوضح الوزير الإماراتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن المعرض يشجع الجميع على المشاركة فيه للسنوات المقبلة لأهميته في إثراء عقول الشباب بالمنطقة، لنرى مخرجات هذا المعرض على الأجيال المقبلة، متوقعا أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون كبيرا على المجال التعليمي.

وقال: يشرفنا في دولة الإمارات المشاركة في هذا المعرض المهم، وتجسيد العلاقة الثنائية الرائدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبمشيئة الله سنكون من أكبر المساهمين في المعارض الفعاليات في المملكة وأكبر شرف أن نكون ضيف شرف في هذا المعرض.

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