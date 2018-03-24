السفارة الأمريكية في طرابلس: ندعم جهود مصر لتوحيد الجيش الليبي

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن الولايات المتحدة نرحب باجتماعات القاهرة التي تهدف إلى دعم الجهود الليبية لتوحيد وتقوية القوات المسلحة الليبية تحت إشراف سلطة مدنية.

وأضافت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ونقلها موقع "المتوسط" الليبي: "وفي الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية، يظل من الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية وشمولية وخاضعة للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين حدود ليبيا".

يذكر أن عسكريين ليبيين عقدا اجتماعا في القاهرة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في جولة سادسة من المشاورات والاجتماعات، وأعقبها إصدار بيان بشان اللقاء وما توصلوا إليه في هذه الاجتماعات، بعد البيان الخامس، والذي صدر في 20 من مارس الحالي، وتضمن أبرز ما تم خلال الاجتماعات والتي ضمت وفدين من القيادة العامة وأعضاء من المجلس الرئاسي.

وشارك في هذه الجولة رؤساء فروع الجيش من الأركان النوعية والبرية والبحرية والجوية ورئيسا أركان الطرفين في خطوة تعتبر تقدما في حد ذاتها.