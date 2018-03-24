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الوطن

منتصر رياض: الشعب المصري مطالب الآن بتفويض جديد عبر الانتخابات

منذ 51 دقيقة
كتب: محمد طارق
منتصر رياض: الشعب المصري مطالب الآن بتفويض جديد عبر الانتخابات

صورة أرشيفية

أكد النائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، أن الشعب المصري وقيادته المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قلب رجل واحد، مضيفًا "الشعب المصري مطالب الآن بتفويض جديد عبر المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقال رياض في تصريحات صحفية له، اليوم، إن العمل الإجرامي الذي وقع في شارع المعسكر الروماني، بمنطقة رشدي بالإسكندرية، رسالة خبيثة لن تؤثر بالسلب على الجموع المتوقع مشاركتها وبقوة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات ستكون أكبر رد من المصريين على الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بالقضاء نهائيًا على قوى الشر والإرهاب خلال زيارته إلى أبطال القوات المسلحة المشاركين في العملية الشاملة سيناء 2018، مؤكدًا أن التاريخ يثبت دائمًا أن إرداة المصريين أقوى من أي شئ.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.

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