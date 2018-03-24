توفير سيارات إسعاف لنقل الناخبين غير القادرين بالبحر الأحمر

أصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، توجيها بإرسال سيارات إسعاف للمرضى الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لنقلهم إلى مقار لجانهم، حيث يتم إتاحة سيارات الإسعاف فور الاتصال برقم الإسعاف 123 لمساكن المرضى ونقلهم إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بهم تسهيلاً عليهم لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم.

وأكد على توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة والتجمعات إلى مقارهم الانتخابية في حلايب وشلاتين وتجري العملية الانتخابية في 8 لجان عامة و110 لجنة انتخابية فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب، 52 لجنة بمدينة الغردقة، 16 لجنة بمدينة القصير، 17 لجنة بمدينة سفاجا، 6 لجان بمدينة مرسى علم، 3 لجان بمدينة الشلاتين و2 لجنة بمدينة حلايب.