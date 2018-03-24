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الوطن

رئيس مدينة سفاجا يتفقد المقار الانتخابية

منذ 18 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
رئيس مدينة سفاجا يتفقد المقار الانتخابية

رئيس المدينة

تفقد اللواء هشام آمنة رئيس مدينة سفاجا، جميع مقرات اللجان وعددها 17 لجنة انتخابية يرافقه القيادات الأمنية والتنفيذية بالمدينة.

ووضع مولد كهرباء في كل مقر لجنة، وذلك لتوليد الطاقة وذلك كبديل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك تم وضع طفايات حريق داخل كافة اللجان كما تم عمل صيانة بكافة دورات المياه، وكذلك تم عمل صيانة لكافة كشافات الإنارة داخل وخارج اللجان.

كما تفقد الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين على العملية الانتخابية، وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة بجميع الاستراحات كما تم عمل نظافة داخلية وخارجية بجميع مقرات اللجان.

كما تفقد مقرات اللجان بقرية أم الحويطات جنوب مدينة سفاجا، حيث تابع سيادته جاهزية اللجان بالقرية استعدادًا لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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