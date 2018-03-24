ضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

ضبطت مباحث التموين في محافظة المنيا، دقيق مخابز بلديه مدعم في السوق السوداء، وكذا لحوم بلديه وضاني غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، تلقى إخطارًا من مباحث التموين، بضبط "ضاحى-س" 45 عامًا، صاحب مخبز بلدى، مقيم بمركز ملوى، لتجميعه 150 كيلو دقيق بلدى استخراج 82 %، مخصص للمخابز البلدية لبيعه بالسوق السوداء.

وتم ضبط "أنس-ع" 33 عامًا، صاحب مخبز بلدى، مقيم بمركز ملوى، لتجميعه 100 كيلو دقيق بلدى استخراج 82 %، مخصص للمخابز البلدية لبيعه بالسوق السوداء، و "الأمير-ز" 50 عامًا، المدير المسئول عن سوبر ماركت بشارع طه حسين ببندر المنيا، لحيازته 24 كيلو لحوم ضانى مجهولة المصدر، 22 كيلو لحوم بلدية غير صالحه للاستخدام الآدمى، 245 كيلو لحوم مفرومه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.