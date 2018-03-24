وزير الداخلية يزور موقع "انفجار الإسكندرية"

وصل اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، منذ قليل، إلى موقع حادث انفجار الإسكندرية بمنطقة رشدي شرق المدينة.

كما زار وزير الداخلية، مصابي الحادث من المجندين، والذين بلغ عددهم 5 مصابين، بعد استشهاد أحد المصابين متأثرا بإصابته.

وشهد شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، صباح اليوم، انفجارا أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 5 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

فيما قال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن مدير أمن الإسكندرية بخير ولم يصبه أي ضرر.