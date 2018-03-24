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الوطن

اليوم.. الجيزة تطفئ أنوارها تزامنا مع "ساعة الأرض"

منذ 16 دقيقة
كتب: وائل فايز
اليوم.. الجيزة تطفئ أنوارها تزامنا مع "ساعة الأرض"

محافظ الجيزة

أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، مشاركة المحافظة في الاحتفال بساعة الأرض، الذى يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام، وذلك بإطفاء الأنوار لمده 60 دقيقة، تبدأ من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء.

وأكد المحافظ، أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات سوف تشارك في هذا الحدث، ويعد هذا الاحتفال شكلاً رمزياً من أشكال ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، موضحاً أن هذا الحدث يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إستهلاك الطاقة وتقليل التلوث الضوئي .

أضاف، انه تم إصدار توجيهات لكافة الوحدات المحلية بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية كنوع من ترشيد الطاقة، مشيراً إلى أهمية مشاركة المواطنين والشركات، والمؤسسات في ساعة الأرض.

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