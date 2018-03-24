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الوطن

محافظ سوهاج يوافق على تجديد كنيسة مارجرجس بالغريزات

منذ 27 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج يوافق على تجديد كنيسة مارجرجس بالغريزات

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على الطلب المقدم من مسؤولي كنيسة ماري جرجس للأقباط الارثوذكس، بقرية الغريزات بمركز المراغة، لتجديد الهيكل الخارجي لمبنى الكنيسة، وأعمال الدهانات للمبنى والمنارات، على أن تجري تلك الأعمال عقب استخراج التراخيص اللازمة، وتحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة.       

وأوضح المحافظ، أن أجهزة المحافظة لا تألو جهدا في سبيل توفير الأجواء المناسبة، والأماكن اللائقة، لإقامة الشعائر الدينية في بيوت الله، سواء المساجد أو الكنائس، مشيدًا بروح المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الشعب السوهاجى من مسلمين وأقباط .

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