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الوطن

برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود البدوي
برلماني: تفجير الإسكندرية حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية

محمد إسماعيل

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، هي حالة من الإفلاس للعناصر الإرهابية بعد فشل دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ومحاولة لإثناء الشعب المصري عن المشاركة.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن الشعب المصري المحن دائمًا ما تزيده شدة وقوة، متوقعًا أن يشارك المصريين في الداخل بقوة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن الجيش المصري والشرطة قادرين على دحر هذه المحاولات الخبيثة، مناشدًا المصريين بالمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 26-27-28 من الشهر الجاري، كرسالة لجميع القائمين على المؤامرة الكبرى ضد مصر، مشددًا على أن مصر مقبرة الغزاه والطامعين.

محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية

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