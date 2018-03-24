انتحار سيدة فى المرج.. الزوج رفض الرقص معها واستجاب لجارتها

تخلصت ربة منزل من حياتها بطريقة مأساوية فى منطقة المرج، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليها وزوجها بسبب «الغيرة الزوجية» وأشارت التحريات إلى أن الضحية تناولت كمية من العقاقير، مما أسفر عن وفاتها، ودلت التحريات أن الزوجين حضرا حفل زفاف قبل الحادث، وأثناء الاحتفال رفض الزوج «الرقص» مع زوجته فى بداية الزفاف، ثم فوجئت به يحتفل مع أخرى، ما أثار غيرتها، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، إخطاراً من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول ربة منزل مصابة بحالة تسمم، وأضاف الإخطار أن المجنى عليها ربة منزل فى نهاية العقد الثانى من العمر ولفظت أنفاسها أثناء تلقيها العلاج، وانتقل فريق من المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن الضحية متزوجة، وأنه نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب احتفاله بحفل زفاف مع جارتها، وأوضحت التحريات أن الزوجة طلبت من زوجها الاحتفال والرقص معها، فرفض أمام الجميع، وعقب انتهاء حفل الزفاف نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فغافلت المجنى عليها زوجها وتناولت كمية من العقاقير، ما أدى لوفاتها، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التى أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.