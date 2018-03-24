"مستقبل وطن" في الدقهلية يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

عقد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الدقهلية، اليوم، اجتماعًا بمقر الحزب في المنصورة برئاسة محمد حمودة أمين الحزب بالمحافظة، بحضور قيادات الحزب على مستوي المحافظة، وذلك لتشكيل غرفه عمليات دائمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية تنتهي مع انتهاء الانتخابات الرئاسية.

بدأ الاجتماع بإدانة العملية الإرهابية التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر صباح اليوم، ومن ثم جري تشكيل غرفة عمليات دائمة بمقر الحزب، وتشكيل لجان متابعة للعملية الانتخابية بجميع مراكز وقرى المحافظة.