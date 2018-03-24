تسجيل الدخول

الوطن

"مستقبل وطن" في الدقهلية يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

منذ 43 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"مستقبل وطن" في الدقهلية يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بالدقهلية

عقد حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الدقهلية، اليوم، اجتماعًا بمقر الحزب في المنصورة برئاسة محمد حمودة أمين الحزب بالمحافظة، بحضور قيادات الحزب على مستوي المحافظة، وذلك لتشكيل غرفه عمليات دائمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية تنتهي مع انتهاء الانتخابات الرئاسية.

بدأ الاجتماع بإدانة العملية الإرهابية التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر صباح اليوم، ومن ثم جري تشكيل غرفة عمليات دائمة بمقر الحزب، وتشكيل لجان متابعة للعملية الانتخابية بجميع مراكز وقرى المحافظة.

أخبار متعلقة

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية وسط حضور قوي لسيدات النور

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية وسط حضور قوي لسيدات النور
وزير الرياضة يطالب المواطنين بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

وزير الرياضة يطالب المواطنين بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

الكنائس تعلن الصلاة من أجل مصر قبل الإنتخابات الرئاسية

الكنائس تعلن الصلاة من أجل مصر قبل الإنتخابات الرئاسية
الإخوان تحشد للتظاهر اثناء الإنتخابات الرئاسية

الإخوان تحشد للتظاهر اثناء الإنتخابات الرئاسية
تأجيل دعوى تطالب بوقف أعمال لجنة الإنتخابات الرئاسية لجلسة 13 مايو

تأجيل دعوى تطالب بوقف أعمال لجنة الإنتخابات الرئاسية لجلسة 13 مايو

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"إنماء" تكرم أمهات الشهداء و"المثاليات" في الدقهلية

"إنماء" تكرم أمهات الشهداء و"المثاليات" في الدقهلية

عمرو عبد الحميد: الجزيرة تحرض الإخوان على القيام بأعمال إرهابية في مصر

عمرو عبد الحميد: الجزيرة تحرض الإخوان على القيام بأعمال إرهابية في مصر

تشديدات أمنية بالتزامن مع فتح معبر رفح لليوم الثاني

تشديدات أمنية بالتزامن مع فتح معبر رفح لليوم الثاني

نيوزويك: الأقمار الصناعية تلتقط صورا تظهر تعليق كوريا أنشطتها النووية

نيوزويك: الأقمار الصناعية تلتقط صورا تظهر تعليق كوريا أنشطتها النووية

بالصور| محافظ قنا يتفقد استعدادات المقرات الانتخابية

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل