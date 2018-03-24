وزير الداخلية يزور مصابي تفجير الإسكندرية ويعزي أسرتي الشهيدين

زار اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء اليوم، المصابين في حادث محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، بمستشفى مصطفى كامل حيث يتلقون العلاج اللازم، معربًا عن أمله لهم بالشفاء العاجل.

وأكد وزير الداخلية، أن الحادث ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل.

وشدد على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.

ووجه الوزير بالتصدي بمنتهى الحزم والحسم لأية محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين، كما توجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيدين ودعا الله العزيز القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.