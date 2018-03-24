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الوطن

محافظ دمياط وقائد الفرقة 18 مشاة يبحثان استعدادات الانتخابات الرئاسية

منذ 30 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط وقائد الفرقة 18 مشاة يبحثان استعدادات الانتخابات الرئاسية

محافظ دمياط يلتقي قائد الفرقة 18 مشاه لمتابعة الموقف التنفيذي لاستقبال الإنتخابات الرئاسية

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم، العميد أحمد صفي الدين قائد الفرقة 18 مشاة، لمتابعة الموقف التنفيذي لاستقبال الانتخابات الرئاسية المنتظر إجرائها منتصف الأسبوع الجاري.

وأكد المحافظ جاهزية جميع اللجان الانتخابية بكل السبل الممكنة لتيسير العملية الانتخابية على الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأكد العميد أحمد صفي الدين قائد الفرقة 18 مشاه، على رفع درجه الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية، و تأمين كافة اللجان وانتشار قوات التأمين بالمحافظة، حيث جري المرور على بعض اللجان الانتخابية بعدد من مراكز المحافظة للتأكد من جاهزيتها .

حضر الاجتماع اللواء سامي حمودة، السكرتير العام، واللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، والسيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط .

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