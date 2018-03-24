خبير عسكري: تناول السيسي الطعام مع الجنود "معناه كبير"

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن القوات المسلحة المصرية قادرة على دحر خوارج العصر من التنظيمات الإرهابية، وتصفية سيناء من الإرهاب بشكل كامل، موضحًا أن بداية العملية الشاملة "سيناء 2018" شملت عدة اتجاهات استراتيجية وقريبا سيحتفل الجميع بالنصر.

وأضاف " فرج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال" على قناة "العاصمة"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنود كانت تُعد زيارة من القائد الأعلى للقوات المسلحة لذلك كان يرتدي الزي العسكري من أجل الاطمئنان على الجنود ونقل لهم تحيات الشعب المصري على ما يؤدوه.

وأشاد بتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي الطعام مع المجندين، قائلًا: "لما بيفطر مع ولاده له معنى كبير، العيش والملح بيبقى ليها تأثير كبير، خاصة وأن الزيارة قبل الانتخابات الرئاسية، وكلنا شعورين بالفخر من ذلك".