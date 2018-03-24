متحدث "التموين": مطلقو الشائعات عن البطاقات التموينية مجرمون

قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أصدرت مليون بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف منذ يناير الماضي حتى الآن، موضحًا أن عدد المستفيدين من منظومة الخبز يبلغ عددهم 80 مليون مواطن.

وأضاف "سويد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بين السطور"، على قناة "أون لايف"، أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يبلغ 80 مليون مواطن، منتقدًا إطلاق الشائعات التي تتعلق بقوت المصريين وتمس 80% من الشعب المصري.

وتابع: "فيه ناس تطلع شائعات عن البطاقات التموينية ويقولوا هتقف وساعات يقولوا هتقل، وهكذا، أنا بعتبر اللي بيطلقوا الشائعات دي مجرمون، لأنه يثير مخاوف البسطاء".