تسجيل الدخول

الوطن

متحدث "التموين": مطلقو الشائعات عن البطاقات التموينية مجرمون

منذ 33 دقيقة
كتب: محمود البدوي
متحدث "التموين": مطلقو الشائعات عن البطاقات التموينية مجرمون

وزير التموين

قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أصدرت مليون بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف منذ يناير الماضي حتى الآن، موضحًا أن عدد المستفيدين من منظومة الخبز يبلغ عددهم 80 مليون مواطن.

وأضاف "سويد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بين السطور"، على قناة "أون لايف"، أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يبلغ 80 مليون مواطن، منتقدًا إطلاق الشائعات التي تتعلق بقوت المصريين وتمس 80% من الشعب المصري.

وتابع: "فيه ناس تطلع شائعات عن البطاقات التموينية ويقولوا هتقف وساعات يقولوا هتقل، وهكذا، أنا بعتبر اللي بيطلقوا الشائعات دي مجرمون، لأنه يثير مخاوف البسطاء".

أخبار متعلقة

وزير التموين ينشئ مكتبا للسجل التجاري بمركز خدمات "مستثمري المنيا"

وزير التموين ينشئ مكتبا للسجل التجاري بمركز خدمات "مستثمري المنيا"
وزير التموين: السيسي وجه بتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية

وزير التموين: السيسي وجه بتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية
نائب يطالب وزير التموين بالتدخل للقضاء على ارتفاع الأسعار

نائب يطالب وزير التموين بالتدخل للقضاء على ارتفاع الأسعار
مساعد وزير التموين: جار حصر المحافظات لإنشاء مخابز جديدة

مساعد وزير التموين: جار حصر المحافظات لإنشاء مخابز جديدة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

احذر.. ليس "فيسبوك" فقط "جوجل" أيضا تهدد الخصوصية

احذر.. ليس "فيسبوك" فقط "جوجل" أيضا تهدد الخصوصية

مراد: التحضير لمهرجان مصر على ضفاف الهند في النصف الثاني من 2018

مراد: التحضير لمهرجان مصر على ضفاف الهند في النصف الثاني من 2018

صديق شهيد حادث الإسكندرية يروي لـ"الوطن" عن اللحظات الأخيرة في حياته

صديق شهيد حادث الإسكندرية يروي لـ"الوطن" عن اللحظات الأخيرة في حياته

أهالي طحا في المنيا يودعون الشهيد إبراهيم لويس في جنازة كبيرة

أهالي طحا في المنيا يودعون الشهيد إبراهيم لويس في جنازة كبيرة

الكشف على 1586 مواطنا بقافلة طبية مجانية في بني سويف

الكشف على 1586 مواطنا بقافلة طبية مجانية في بني سويف

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل