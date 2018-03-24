"طه" يلتقي رئيس محكمة دمياط الابتدائية لبحث استعدادات الانتخابات

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم، المستشار أشرف رزق، رئيس محكمة دمياط الابتدائية، وذلك لمتابعة أخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المنتظر إجرائها منتصف هذا الأسبوع .

و استعدت المحافظة بتجهيز 251 لجنة انتخابية، في 225 مقر انتخابي، بكافة قرى ومدن المحافظة .

وأكد المحافظ، على جاهزية كافة اللجان بالإنارة، والمقاعد، وتوفير خطوط بديلة، ومولدات كهرباء، يتزامن مع ذلك استعداد كافة المستشفيات ومرافق الإسعاف، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم للناخبين خلال الفترة القادمة .

ووجه المحافظ، بأن يكون ترشيد استهلاك الكهرباء حالة عامة وسلوك دائم ومستمر في كافة المصالح الحكومية، وليست مجرد فعالية أو مبادرة تمر دون الاستفادة منها، مشدداً على ضرورة تقديم النموذج العملي لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ليقتدي به المواطن في ممارسة حياته اليومية، وأن يكون إيجابيًا في التعامل مع كافة القضايا المجتمعية.