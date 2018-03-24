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الوطن

الكشف على 1586 مواطنا بقافلة طبية مجانية في بني سويف

منذ 2 دقيقة
كتب: الوطن
الكشف على 1586 مواطنا بقافلة طبية مجانية في بني سويف

جانب من قافلة بني حلة بمركز سمسطا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف،اليوم، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الوزارة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بني حلة، بمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، في مختلف التخصصات، على مدار يومي الجمعة والسبت.

وتمكنت القافلة التي أشرف عليها الدكتور محمد حجازي، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، مسؤول مالس وإداري، من توقيع الكشف الطبي على 1586 من أهالي القرية في مختلف التخصصات.

وشملت القافلة 112 حالة في معمل دم، و37 معمل طفيليات، وإحالة 42 حالة للمستشفيات.

وأشرفت القافلة على ندوة صحية شارك بها 139 شخص من أهالي القرية.

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