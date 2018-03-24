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الوطن

لميس الحديدي: حادث الإسكندرية يدل على غباء الإخوان

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود البدوي
لميس الحديدي: حادث الإسكندرية يدل على غباء الإخوان

لميس الحديدي

ناشدت الإعلامية لميس الحديدي، المصريين بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، للرد على عناصر الجماعة الإرهابية الواهمين بالعودة مرة أخرى للدولة، موضحة أن العنف والقتل والتفجير هي رسائل إخوانية والرد عليها يكون بالمشاركة بكثافة في الانتخابات.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، أن الهدف من تفجير الإسكندرية عدم نزول المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى التشكيك في قدرة النظام على حماية الموطنين.

وأشارت إلى أن العملية الإرهابية استفزاز للمواطن وستعطي نتيجة عكسية، وهذا يدل على غباء جماعة الإخوان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة 5 آخرين يتلقون العلاج في مستشفى مصطفى كامل العسكري.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أثناء مرور اللواء مدير الأمن مستقلا سيارته.

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