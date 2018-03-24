ميدو يعتذر عن الفيديو المسرب مازحا: "مش هاقعد في الاستوديو تاني"

علق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، والمحلل الفني لقناة أون سبورت، على الفيديو المسرب له، ويظهر فيه وهو يتلفظ بألفاظ خارجة، قائلا إنه حزين للغاية من الفيديو المسرب، معتبرًا أن ما حدث "خيانة للأمانة".

وقدم "ميدو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"الاعتذار لكل الجماهير التي تأذت من الألفاظ التي خرجت منه، مؤكدًا أن القناة مستهدفة، لأنها هي القناة الوحيدة اللي حدثت معها نفس الواقعة أكثر من مرة.

وأوضح المحلل الفني بقناة أون سبورت، أن التصوير في القناة يكون من خلال كود يُرسل لواحد أو اثنين بالكثير، ولكن تم اكتشاف أن الكود مسرب لأكثر من 10 أشخاص، مشيرا إلى أن أحد الشركات التابعة لأحد القنوات المنافسة قامت بمشاركة الفيديو المسرب أكثر من 10 آلاف مشاركة في أول ثلاث ساعات، وهذا يؤكد أن القناة هي المقصودة.

وتابع أنه علم بالفيديو من خلال أصدقاءه الذين أرسلوا الفيديو له، مضيفا: "طبيعي بين الفواصل بيحصل كلام كتير بين الناس وأؤكد أن الموضوع مدبر، وجالنا وعد من الإدارة إن فيه تحقيق شامل لمعرفة المتسبب".

وواصل مازحا: "بعد كده وأنا برا الهوا، مش هاتكلم تاني، لا أنا هخرج برا الاستوديو نهائي".

وتطرق المدير الفني السابق لمنتخب مصر لمباراة اليونان المقبلة قائلا إن اليونان فرقة صعبة، ولديها عدة لاعبين مميزين، والدوري اليوناني من الدوريات القوية، مشيرا إلى أن تلك المباريات الودية ليس الهدف منها الفوز ولكن هناك أهداف أكبر وهي تعرف المدير الفني على عدد من اللاعبين، وأن يحدث انسجام أكثر بين اللاعبين وبعضهم البعض".