وزير الشباب والرياضة: عودة الجماهير إلى المدرجات ستبدأ بكأس مصر

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مسألة عودة الجمهور إلى الملاعب تنقسم إلى 3 مستويات.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن المستوى الأول المباريات القومية أو الدولية، لافتا إلى أن جميع مباريات منتخب مصر شارك فيها الجمهور بأعداد كبيرة.

وأشار، إلى أن المستوى الثاني وهو المباريات التي يشارك فيها الأندية المصرية في بطولات أفريقية يشارك فيها كذلك عدد كبير من الجماهير يتجاوز الـ 50 أو 60 ألف مشجع.

وتابع الوزير، أن مع الحديث عن الدوري العام فلا نتحدث هنا عن مباريات الأهلي أو الزمالك ولكن نتحدث عن 9 مباريات في الدوري تقام في وقت واحد، وبالتالي من الصعب أن تتواجد عناصر الأمن لتغطية كل هذه المباريات أمنيا لأنه سيمثل عبء كبير عليهم.

وأكد عبد العزيز، أنه بالنسبة للمستوى الثالث وهي المباريات المحلية فسوف يتم البدء في عودة الجماهير بمباريات كأس مصر، لأنها ستكون مباراة واحدة وليست ذهاب وعودة وستكون كل مباراة على أرض محايدة.