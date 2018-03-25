وزير الشباب والرياضة يعترف بفشله في التعامل مع "روابط الألتراس"

اعترف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه لم ينجح في التعامل مع ملف "روابط الأولتراس"، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن ينتهي من هذا الملف.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يرى أن مصر تستحق أن يكون لها دوري مشرف مثل باقي الأندية الكبرى في العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر لا تزال تمر بظروف غير مستقرة في بعض الأحيان، وبالتالي فلا بد أن يكون الرأي الأول للجهات الأمنية، والرأي الثاني للجهات الرياضية في مسألة مشاركة الألتراس.