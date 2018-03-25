خبير عسكري: مصر لن تكون مسرحا للعمليات الإرهابية مطلقا

قال اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في حرب الخليج، ونائب حزب "حماة وطن"، إن مصر لن تكون مسرحا للعمليات الإرهابية في وقت من الأوقات، مشيرًا إلى أن العملية الشاملة "سيناء 2018" ليس لها علاقة بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف بلال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الشارع المصري"، مع الشيخ مظهر شاهين، على قناة "الصحة والجمال"، أننا مقبلين على مرحلة سهلة والصناديق ستقول كلمتها، ولكن يوجد أطراف تريد وضع عراقيل وهمية تمنع الشعب المصري من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فالإرهاب موجود في العالم كله لكنه لا يستطيع أنً يؤثر علي الشعب المصري.

ووصف عضو مجلس النواب ما حدث، صباح أمس السبت، من محاولة استهداف مدير أمن الإسكندرية بالعمل الجبان، فالتأمين موجود على أعلى مستوى، مؤكدًا أنه بمثابة دافع تحدٍ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فعلينا أن نلتف جميعا خلف مؤسسات الدولة.