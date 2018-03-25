تسجيل الدخول

الوطن

خالد عبدالعزيز: "عدد الناخبين مش هيوصل لـ25 مليون".. وأراهن على الشباب

منذ 5 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
خالد عبدالعزيز: "عدد الناخبين مش هيوصل لـ25 مليون".. وأراهن على الشباب

خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه لا يتوقع أن يصل عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية إلى 25 مليونا، مثلما حدث في انتخابات 2014.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يتوقع أن تكون مشاركة الشباب أكبر مما يتصور البعض، مؤكدا أنهم سيقلبون الميزان في الانتخابات الرئاسية، مثلما فعلوها في انتخابات الخارج.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن تحرك الشباب ومشاركتهم سيفرق بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أخبار متعلقة

خالد عبد العزيز: هناك محاولات لنقل كأس العالم على التلفزيون الأرضي

خالد عبد العزيز: هناك محاولات لنقل كأس العالم على التلفزيون الأرضي
خالد عبد العزيز: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات مبهرة

خالد عبد العزيز: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات مبهرة
الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز
خالد عبد العزيز: السيسي قام بعمل غير مسبوق ولديه تصور لحل مشكلة السكان

خالد عبد العزيز: السيسي قام بعمل غير مسبوق ولديه تصور لحل مشكلة السكان

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عضو "اتصالات النواب" للعاملين بـ"أوبر وكريم": "متخافوش إحنا في ضهركم"

عضو "اتصالات النواب" للعاملين بـ"أوبر وكريم": "متخافوش إحنا في ضهركم"

خالد عبدالعزيز: "عدد الناخبين مش هيوصل لـ25 مليون".. وأراهن على الشباب

خالد عبدالعزيز: "عدد الناخبين مش هيوصل لـ25 مليون".. وأراهن على الشباب

في عيد ميلاده الـ53.. زوجة أندرتيكر تنشر صورة رومانسية لـ"الحانوتي"

في عيد ميلاده الـ53.. زوجة أندرتيكر تنشر صورة رومانسية لـ"الحانوتي"

موجز الـ3 صباحا| خادم الحرمين يعزي السيسي.. وطائرات الاحتلال تقصف غزة

موجز الـ3 صباحا| خادم الحرمين يعزي السيسي.. وطائرات الاحتلال تقصف غزة

صديق ريم بنا يكشف لـ"الوطن" كلماتها الأخيرة.. ورسالتها المؤثرة

صديق ريم بنا يكشف لـ"الوطن" كلماتها الأخيرة.. ورسالتها المؤثرة

اختيارات الوطن

أول فيديو من موقع انفجار قنبلة بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية

بالصور| السيسي "متشال على الراس" بموس ومقص "بوب".. "الله عليك يا فنان"

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

رحلة داخل جسم تمثال أبوالهول.. حارس الأهرامات «الأمين»

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

"أبو خالد" يتفوق على صلاح ورونالدو في مباراة مصر والبرتغال على "تويتر"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

مصرية تزلزل "تويتر".. ومغردون: "أنقذوا أمنا سعدية"

الأكثر قراءة

عاجل