خالد عبدالعزيز: "عدد الناخبين مش هيوصل لـ25 مليون".. وأراهن على الشباب

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه لا يتوقع أن يصل عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية إلى 25 مليونا، مثلما حدث في انتخابات 2014.

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه يتوقع أن تكون مشاركة الشباب أكبر مما يتصور البعض، مؤكدا أنهم سيقلبون الميزان في الانتخابات الرئاسية، مثلما فعلوها في انتخابات الخارج.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن تحرك الشباب ومشاركتهم سيفرق بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.